વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશને આપી 'એપ ઈનોવેશન ચૅલેન્જ'

ભારત-ચીન સીમા વિવાદને લીધે ચાલી રહેલા તણાવ દરમ્યાન ભારત સરકારે ચીનના 59 એપ્સ પર પ્રતિબંધ મુક્યો છે. એટલે હવે આ એપના પર્યાય શોધવા જરૂરી છે. જેથી યુર્ઝસ ચાઈનીઝ એપ્સને મિસ ન કરે. આ પાર્શ્વભૂમિ પર દેશના યુવાનોને ટૅક્નિકલ ક્ષેત્રમાં આત્મનિર્ભર બનાવવા માટે માનનીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમને એક ચૅલેન્જ આપી છે. વડાપ્રધાને દેશના યુવાનોને આપી છે 'એપ ઈનોવેશન ચૅલેન્જ'. આ ચૅલેન્જ દ્વારા વડાપ્રધાને ચીની પ્રોડક્ટના એનકાઉન્ટરમાં નવા એપ્સ બનાવવાનું આમંત્રણ આપ્યું છે.

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે કે, આજે મેડ ઈન ઈન્ડિયા એપ્સ બનાવવા માટે ટૅક્નિકલ અને ર્સ્ટાટઅપ સમુદાયમાં ભારે ઉત્સાહ છે. એટલે ગર્વમેન્ટ ઓફ ઈન્ડિયા મિનિસ્ટ્રી ઓફ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ એન્ડ આઈટી અને એઆઈએમ ઈનોવેટ સાથે મળીને લૉન્ચ કરે છે આત્મનિર્ભર ભારત એપ ઈનોવેશન ચૅલેન્જ.

Today there is immense enthusiasm among the tech & start-up community to create world class Made in India Apps. To facilitate their ideas and products @GoI_MeitY and @AIMtoInnovate are launching the Aatmanirbhar Bharat App Innovation Challenge. https://t.co/h0xqjEwPko

નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું હતું કે, જો તમને એવું લાગે છે કે, તમારી પાસે એવું કોઈ પ્રોડક્ટ છે અથવા તો તમારી પાસે કંઈક ઉત્તમ અને શ્રેષ્ઠ કરવાનો દ્રષ્ટિકોણ અને ક્ષમતા છે તો ટૅક કમ્યુનિટિ સાથે જોડાવ. જે પ્રતિભાશાળી યુવાનોના આઈડિયામાં દમ હશે અથવા તો તેમના સુચનોને આઈડિયા પસંદગી પામશે તો તેને આગળ વધારવામાં સરકાર યુવાનોને પ્રોત્સાહન આપશે.

This challenge is for you if you have such a working product or if you feel you have the vision and expertise to create such products. I urge all my friends in the tech community to participate.



Sharing my thoughts in my @LinkedIn post. https://t.co/aO5cMYi4SH