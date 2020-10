વડા પ્રધાન મોદીએ સીરો સર્વેમાં વધારો કરવા પર ભાર મૂક્યો

કોરોના મહામારીને લઈને એક મહત્વની બેઠક કરનારા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Narendra Modi)એ કોરોનાના ટેસ્ટ અને સીરો સર્વેમાં વધારો કરવા પર ભાર મૂક્યો હતો. સાથે જ આવનાર ભવિષ્યમાં કોરોનાની વેક્સીન (Corona Vaccine)ની કિંમતને લઈને પણ મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો હતો.

PM appreciated the efforts made by Indian vaccine developers & manufacturers to rise to the COVID-19 challenge, & committed to continue government facilitation and support for all such efforts. He directed that both serosurveys & testing must be scaled up: Prime Minister's Office https://t.co/l5Cv3ezj1K