વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને 4 ભાષામાં ટ્વીટ કરીને આપી શુભેચ્છાઓ

આજે આખા દેશમાં મકરસંક્રાન્તિ અને પોંગલનો તહેવાર ઉજવવામાં આવી રહ્યો છે. આ તહેવારે પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને વધામણી આપી છે. ખાસ વાત એ છે કે પીએમ મોદીએ પોતાના ઑફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલ પર ચાર ભાષાઓમાં તહેવારોની વધામણી આપી છે. પીએમ મોદીએ એક ટ્વીટ હિન્દી ભાષામાં કર્યું છે. આ ટ્વીટમાં તેમણે લખ્યું, "દેશવાસીઓને મકર સંક્રાન્તિની ખૂબ ખૂબ વધામણી. મારી કામના છે કે ઉત્તરાયણના સૂર્યદેવ બધાના જીવનમાં નવી ઉર્જા અને ઉત્સાહનો સંચાર કરે."

પીએમ મોદીએ મકર સંક્રાન્તિની આપી વધામણી

પીએમ મોદીએ અંગ્રેજી ભાષામાં પણ ટ્વીટ કર્યું છે. તેમણે પોતાના ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે, "મકર સંક્રાંતિને ભારતના કેટલાય ભાગોમાં ફત્સાહ સાથે ચિન્હિત કરવામાં આવે છે. આ શુભ તહેવાર ભારતની વિવિધતા અને આપણી પરંપરાની જીવંતતા દર્શાવે છે. આ માતૃ પ્રકૃતિના સમ્માનના મહત્વની પણ પુષ્ઠિ કરે છે."

Makar Sankranti is marked with enthusiasm in several parts of India. This auspicious festival illustrates India’s diversity and the vibrancy of our traditions. It also reaffirms the importance of respecting Mother Nature.

ત્યાર પછી પીએમ મોદીએ હજી વધુ ટ્વીટ કરીને દેશવાસીઓને માઘ બિહૂ તહેવારની વધામણી આપી અને સુખ સમૃદ્ધિની કામના કરી. તેમણે ગુજરાતના લોકોને ઉત્તરાણની શુભેચ્છાઓ આપી.

વડાપ્રધાને ટ્વિટ કરી પોંગલના તહેવાર પર અભિનંદન પાઠવ્યા

વડાપ્રધાન મોદીએ એક ટ્વિટમાં લખ્યું છે કે, "સૌને પોંગલ પર્વના અભિનંદન, ખાસ કરીને મારા તમિલ બહેનો અને ભાઈઓને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. આ વિશેષ તહેવાર તમિલ સંસ્કૃતિનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરે છે. આપણને સારું સ્વાસ્થ્ય અને સફળતા પ્રાપ્ત કરીએ તેવા આશીર્વાદ મળે. આ તહેવાર આપણને પ્રકૃતિ સાથે સદ્દભવથી જીવન જીવવાની અને કરુણાની ભાવનાને આગળ વધારવા માટે પણ પ્રેરણાં આપે છે."

Pongal greetings to all, especially my Tamil sisters and brothers. This special festival showcases the best of Tamil culture. May we be blessed with good health and success. May this festival also inspire us to live in harmony with nature and further the spirit of compassion.