India China Tension: ચીન સાથે તણાવ દરમિયાન લેહ પહોંચ્યા PM મોદી, રાવત પણ સાથે

વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા પર ચીન સાથે સીમા વિવાદ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી એકાએક લેહના પ્રવાસે પહોંચ્યા છે. ચીફ ઑફ ડિફેન્સ સ્ટાફ જનરલ બિપિન રાવત પણ પીએમ મોદી સાથે હાજર છે. પીએમ મોદી આ દરમિયાન સૈનિકો સાથે મુલાકાત કરશે અને સેનાની તૈયારીઓ પણ જોશે.

PM Modi is presently at one of the forward locations in Nimu, Ladakh. He reached there early morning.He is interacting with personnel of Army, Air Force & ITBP. Located at 11,000 feet,this is among the tough terrains, surrounded by Zanskar range and on the banks of the Indus. pic.twitter.com/ZcBqOjRzcw