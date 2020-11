વડા પ્રધાન મોદી સહિત આ નેતાઓએ આપી નહેરૂને શ્રદ્ધાંજલી

દેશનાં પ્રથમ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુની આજે 131 મી જન્મજયંતિ છે અને લોકો તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કોંગ્રેસનાં પૂર્વ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી ઉપરાંત ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓએ પણ ટ્વીટ કરી પૂર્વ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુને નમન કર્યું છે.

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू को उनकी जयंती पर मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। — Narendra Modi (@narendramodi) November 14, 2020

ઉત્તર પ્રદેશનાં અલ્હાબાદમાં 14 નવેમ્બર 1889 માં જન્મેલા જવાહરલાલ નહેરુ આઝાદ ભારતનાં પહેલા વડા પ્રધાન બન્યા અને 1964 સુધી દેશનાં વડા પ્રધાન રહ્યા હતા. પૂર્વ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નેહરુને બાળકો પ્રત્યે વિશેષ લગાવ હતો અને બાળકો તેમને ચાચા નેહરુ કહેતા હતા, તેથી તેમની જન્મજયંતિ પણ બાળ દિવસ તરીકે ઉજવવામાં આવે છે.

Today, India celebrates the birth anniversary of its first PM Pandit Jawaharlal Nehru ji: a towering visionary who laid the foundation of our country with values of brotherhood, egalitarianism & modern outlook.



Our endeavour must be to conserve these values. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 14, 2020

કૌટુંબિક દૃષ્ટિએ નહેરુ પરિવારનો ગુજરાત સાથે જોડતો સૌપ્રથમ સંબંધ જવાહરલાલના નાનીબહેન વિજયાલક્ષ્મીથી થયો. એમનાં લગ્ન રાજકોટના ખૂબ જાણીતા વિદ્વાન સીતારામ પંડિતના સાતમા પુત્ર રણજિત પંડિત સાથે થયા હતા. રણજિત બેરિસ્ટર થયેલા અને સંસ્કૃતભાષાના પણ પ્રખર અભ્યાસી હતા. સ્વાતંત્ર્ય આંદોલનમાં પણ ભાગ લીધેલો. જેલવાસ પણ ભોગવ્યો હતો.

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi pays tribute to India's first Prime Minister #JawaharlalNehru at Shantivan, on his birth anniversary today. pic.twitter.com/eQeRJYuAaI — ANI (@ANI) November 14, 2020

રાહુલ ગાંધીએ પોતાના ટ્વિટમાં કહ્યું છે કે, ‘આજે ભારત તેના પહેલા વડા પ્રધાન પંડિત જવાહરલાલ નહેરુની જન્મજયંતિની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. એક મહાન સ્વપ્નદ્રષ્ટા નેતા, જેમણે આપણા દેશનો પાયો ભાઈચારા, સમાનતાવાદ અને આધુનિક દૃષ્ટિકોણ સાથે મુક્યો હતો. આપણો પ્રયાસ રહેવો જોઇએ કે દેશ પ્રત્યે તેમના આ મૂલ્યો સુરક્ષિત રહે. આ પછી રાહુલ ગાંધી દિલ્હીનાં પૂર્વ વડા પ્રધાન જવાહરલાલ નહેરુની શાંતિવન સમાધિ પહોંચ્યા અને તેમને શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી.

My humble tributes to India’s First Prime Minister, Pt. #JawaharlalNehru ji on his birth anniversary. Nehru ji was one of the foremost leaders of our freedom movement and also the architect of modern India. His legacy shall always live on… pic.twitter.com/T6yylAGzJa — Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) November 14, 2020

ઉપરાંત દેશના ઘણા દિગ્ગજ નેતાઓએ પણ જવાહરલાલ નહેરૂને શ્રદ્ધાંજલી આપી હતી.

What we really are matters more than what other people think of us ~ #JawaharlalNehru pic.twitter.com/dvj7sHbFZY — Milind Deora | मिलिंद देवरा ☮️ (@milinddeora) November 14, 2020