G-7 શિખર સંમેલન માટે UKથી PM મોદીને આમંત્રણ,પહેલા ભારત આવશે બૉરિસ જૉનસન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જૂન 2021માં યૂનાઇટેડ કિંગડમ દ્વારા જી 7 શિખર સંમેલનમાં અતિથિ તરીકે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. તો યૂકેના વડાપ્રધાન બોરિસ જૉનસને કહ્યું કે તે જી 7 શિખર સંમેલન પહેલા ભારતનો પ્રવાસ કરશે. તેમણે એ પણ કહ્યું કે 'વિશ્વની ફૉર્મેસી' તરીકે, ભારત પહેલા જ વિશ્વના 50 ટકાથી વધારે રસીની આપૂર્તિ કરે છે, અને યૂકે અને ભારતે મહામારી દરમિયાન એક સાથે મળીને કામ કર્યું છે.

જણાવવાનું કે આ મહિને બ્રિટિશ વડાપ્રધાન બોરિસ જૉનસનનું ભારત પ્રવાસ રદ થયું છે. હકીકતે, બોરિસ જૉનસન આ વખતે ગણતંત્ર દિવસે મુખ્ય અતિથિ તરીકે સામેલ થવાના હતા. બ્રિટિશ વડાપ્રધાન બોરિસ જૉનસને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે વાત કરી અને ભારત આવવામાં પોતાની અસમર્થતા વ્યક્ત કરી. ડાઉનિંગ સ્ટ્રીટના એક પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે પીએમએ વડાપ્રધાન મોદી સાથે વાત કરી અને કહ્યું કે તે આ મહિનાના અંતમાં ભારત પ્રવાસ કરવામાં અસમર્થ રહેશે.

UK Prime Minister Boris Johnson has said he will visit India ahead of the G7 summit. He also said that as ‘pharmacy of the world’, India already supplies more than 50% of the world’s vaccines, and the UK and India have worked closely together throughout the pandemic. https://t.co/yyQWbVukf5