PM મોદી ચીન-ભારત અથડામણ અંગે : “દેશને ઉશ્કેરાશે તો યોગ્ય જવાબ વાળશે”

ભારત અને ચીનના સૈનિકોની વચ્ચે લદ્દાખની ગલવાન ઘાટીમાં થયેલી અથડામણના લગભગ 36 કલાક બાદ સરકારે નિવેદન આપ્યું છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 4 મિનિટ 12 સુધી બોલ્યા. તેમણે કહ્યું કે જવાનોનું બલિદાન વ્યર્થ નહીં જવા દેવાય અને દેશનું રક્ષણ કરવાથી આપણને કોઇ નહીં રોકી શકે, આ બાબતે કોઈને પણ થોડો પણ શંકા ન હોવી જોઈએ.

#WATCH — I would like to assure the nation that the sacrifice of our jawans will not be in vain. India wants peace but it is capable to give a befitting reply if instigated: PM Narendra Modi #IndiaChinaFaceOff pic.twitter.com/Z0ynT06dSz