સુશાંત સિંહ રાજપૂત કેસમાં તપાસ કરવા આવેલા અધિકારીને ક્વોરેન્ટાઇ કર્યા

સુશાંત સિંહ રાજપૂતની (Sushant Singh Rajput) આત્મહત્યાનું કોકડું સતત ગુંચવાઇ રહ્યું છે. એક પછી એક તેમાં નવાં વળાંકો બહાર આવી રહ્યા છે. હવે આ કેસને લઇને બિહાર અને મહારાષ્ટ્ર પોલીસે (Bihar Maharashra Police) એકબીજા સાથે શિંગડા ભેરવ્યા છે. આ કેસની તપાસ કરવા માટે પટનાથી મુંબઈ પહોંચેલા પટનાના એસપી વિનય તિવારીને (Vinay Tiwari) બીએમસીએ (BMC)ક્વોરન્ટાઇન કરી દીધા છે. આ અંગે વીડિયો ટ્વિટર પર પોસ્ટ કરાયો હતો. બિહાર પોલીસનો આક્ષેપ છે કે કે સુશાંત સિંહ કેસમાં મહારાષ્ટ્ર પોલીસ મદદ કરી નથી. આ તરફ પટનાના સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ ઑફ પોલીસ વિનય તિવારી, જે આ મામલાની તપાસ માટે મુંબઇ આવ્યા હતા, તેને બીએમસી અધિકારીઓ દ્વારા ક્વોરન્ટાઇન કરવામાં આવ્યા છે. તે વિનય તિવારી રવિવારે મુંબઇ પહોંચ્યા હતા.તેઓ એરપોર્ટ પહોંચતાની સાથે બીએમસીના અધિકારીઓએ તેમને 14 દિવસ માટે ક્વોરન્ટીન કર્યા. બિહારના ડીજીપી ગુપ્તેશ્વર પાંડેએ ટિ્‌વટ કર્યું છે કે આજે (2 ઓગસ્ટ) આઈપીએસ વિનય તિવારી સત્તાવાર ફરજ પર પટણાથી મુંબઇ પહોંચ્યા હતા, પરંતુ રવિવારે રાત્રે 11 વાગ્યે બીએમસીના અધિકારીઓએ તેમને બળજબરીથી કોરેન્ટેઇન કરી દીધા. તેમની વિનંતી છતાં તેમને આઈપીએસ મેસમાં રહેવાની સુવિધા આપવામાં આવી ન હતી.

IPS officer Binay Tiwari reached Mumbai today from patna on official duty to lead the police team there but he has been forcibly quarantined by BMC officials at 11pm today.He was not provided accommodation in the IPSMess despite request and was staying in a guest house in Goregaw pic.twitter.com/JUPFRpqiGE