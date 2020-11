નાગપુરમાં બોનેટ પર સિપાહીને લઈને અડધો કિલોમીટર દોડાવી કાર, કેસ દાખલ

ટ્રાફિક પોલીસ (Traffic)ના અનેક કડક પગલા છતાં દિલ્હી, મુંબઇ (Delhi, Mumbai) જેવા મહાનગરોમાં રૅશ ડ્રાઇવિંગ (Rash Driving)ની ઘટનાઓ ઓછી થવાનું નામ જ નથી લઈ રહી. એવી જ એક ઘટનામાં જીવલેણ રીતે કાર ચલાવતા એક ડ્રાઇવરને જ્યારે ટ્રાફિક પોલીસકર્મચારીએ અટકાવ્યો તો તેણે ગાડી આગળ દોડાવી. સિપાહી જીવ બચાવવા માટે કારના બોનેટ પર ચડી ગયો તો કાર ડ્રાઇવરે ગાડી આગળ ધપાવી. એટલું જ નહીં, ટ્રાફિક પોલીસને વાહન પરથી નીચે પાડવા માટે ડ્રાઇવરે કાર આડી-અવળી ગતિમાં દોડાવી.

Nagpur: An on-duty Traffic Police personnel was dragged on the bonnet of a car in Sakkardara area after he attempted to stop the vehicle, yesterday. The driver of the vehicle has been arrested. Maharashtra



(Video Courtesy: Nagpur Police) pic.twitter.com/uZjB6JnYSB