લો માર્કેટમાં આવી ગયું પાણીપૂરીનું મશીન, પૈસા નાખો એટલે આવે પૂરી બહાર

સોશિયલ મીડિયામાં પાણીપૂરીના ઓટોમેટિક મશીનનો વીડિયો વાઇરલ થયો રહ્યો છે. પાણીપૂરીનું આ મશીન ATMની જેમ જ કામ કરે છે. દેખાવમાં પણ આ મશીન તદ્દન ATM જેવું જ છે. મશીનમાં રૂપિયા નાખતા જ ચોક્કસ સમયના અંતરે એક પછી એક પૂરી બહાર આવે છે. મસાલા અને પાણી સાથે ભરાઈને પુરી ઓટોમેટિક જ બહાર આવે છે. ખાસ વાત તો એ છે કે, સ્વાદનુસાર તીખી, મીડિયમ કે મસાલા પુરીના પણ ઑપ્શન છે. ઑટોમેટિક મશીન હોવાને કારણે અહીં હાઈજિનનું પણ પૂરેપૂરૂ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે.

આ વીડિયો એક રોઝી નામના ટ્વિટર અકાઉન્ટ પરથી શૅર કરવામાં આવ્યો છે. સાથે જ કેપ્શનમાં લખ્યું છે કે આ પાણીપૂરીવાળી મશીન કૉન્ટેક્ટલેસ અને હાઈજેનિક છે. સાથે જ આ મશીનના બધા બટન સેનિટાઈઝ પણ કરવામાં આવે છે. સાથે અપેક્ષા એવી છે કે આ મશીન સંપૂર્ણરીતે હિટ થશે.

આ વાઈરલ વીડિયોમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ માણસ પાણીપૂરીવાળી મશીન પાસે ઉભો છે અને એના ફંક્શનને સમજાવતો નજર આવી રહ્યો છે. બાદ આ માણસ 20 રૂપિયાની નોટ મશીનમાં નાખે છે.

Excellent CONTACT LESS Hygenic Pani Puri Machine DEVELOPED IN INDIA that works like an ATM 👏 The buttons can be easily santised. This is sure to be a hit during Corona times 👌👏 pic.twitter.com/rpZzJ2kWel