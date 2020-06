ઢૂંઢતે રહે જાઓગે, ચલો શોધી બતાવો આ તસવીરમાં ક્યાં છે ગરોળી

સોશિયલ મીડિયા પર વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોઝ અને વીડિયોઝ ઘણા વાઈરલ થતા જોવા મળી રહ્યા છે અને એ લોકોને પસંદ પણ આવે છે. હાલ કોરોના વાઈરસે આખા વિશ્વમાં આતંક ફેલાવી રાખ્યો છે અને એનાથી બચવા સરકારે લૉકડાઉનની જાહેરાત કરી છે. કોરોના વાઈરસના લીધે લોકોનો હાલ બેહાલ થઈ ગયો છે અને આવો જ હાલ પ્રાણીઓનો પણ જોવા મળી રહ્યો છે. રસ્તો સૂમસામ હોવાથી તેઓ પણ રસ્તા પર ભૂખ્યા અને તરસ્યા ભટકી રહ્યા છે અને ખાવા માટે શિકારની શોધમાં નીકળી પડ્યા છે.

વરિષ્ઠ ભારતીય વન સેવાના અધિકારી રમેશ પાંડેએ હાલમાં જ ટ્વિટર પણ એક સુંદર તસવીર પોસ્ટ કરી છે અને એ તસવીર જોઈને લોકો ઘણા આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયા છે. અધિકારી રમેશ પાંડેએ એક તસવીર શૅર કરતા લખ્યું છે કે, ગરોળીને શોધી બતાવો. તસવીરમાં જોઈ શકાય કે ઝાડ પર ઘણા સૂકાં પાંદડાં છે. જોકે તસવીરને થોડી નજીકથી જુઓ, અને તમને લાગે છે કે વાસ્તવમાં ફ્રેમની વચ્ચે ગરોળી બેઠી છે, પરંતુ તમને લાગશે કે આ સૂકાં પાંદડામાં ગરોળીનો આકાર છે. પણ વાસ્તમાં ત્યાં ગરોળી બેઠી છે.

Spot the lizard...! Satanic leaf tailed lizard is native to rainforests of Madagascar. It’s tail is like a leaf and it has capability to sit on a thin branch and blend in with the surroundings. Another good example of camouflaging in nature. pic.twitter.com/sODUTHq1EK