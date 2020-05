લૉકડાઉનમાં યૂનિક લગ્ન, કપલે ફેસ શીલ્ડ અને માસ્ક પહેરીને લીધા સાત ફેરા

વિશ્વમાં ફેલાયેલા કોરોના વાઈરસથી લોકોના મનમાં ભય દેખાવા લાગ્યો છે, સાથે આ વાઈરસથી બચવા સરકારે લૉકડાઉનની જાહેરાત કરી છે. કામ સિવાય કોઈને પણ બહાર જવાની મનાઈ છે. લૉકડાઉનના લીધે લગ્નનો અવસર પણ લંબાવવામાં આવી રહ્યો છે. એવી જ રીતે વાત કરીએ કાનપુરની તો, શિખ સમુદાયના બે પરિવારોએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગનું પાલન કરતા દીકરીના લગ્ન કર્યા છે. ત્યારે વરરાજાએ અને નવવધૂએ માસ્ક સિવાય ફેસ શીલ્ડ પહેરીને એકબીજાને વરમાળા પહેરાવી છે. સૌથી પહેલા વરમાળા સહિત અન્ય સામાનને સેનિટાઈઝ કરવામાં આવ્યું હતું.

A couple tied the knot wearing masks and face shields at a Gurudwara in Kanpur yesterday, in view of #COVID19 pandemic. As per the guidelines of Ministry of Home Affairs (MHA), gathering of not more than 50 persons is allowed at wedding functions. pic.twitter.com/CnmJUQ1xEH