23 મિત્રોને લઈને ડેટ પર પહોંચી ગર્લફ્રેન્ડ, આટલું બિલ જોઈને ભાગી ગયો પ્રેમી

જ્યારે કોઈ છોકરો અને છોકરી પ્રેમમાં પડે છે ત્યારે બન્નેને એકબીજા વિશે ઘણું જાણવાનું હોય છે અને બન્ને વિશે જાણવા માટે તેઓ એકલામાં મળે છે અથવા તો ડેટ પર જાય છે. ત્યારે ચીનમાં એક એવો અજીબ કિસ્સો સામે આવ્યો, જે સાંભળીને તમે આશ્ચર્યમાં મુકાય જશો. હાલ ચીનમાં એક બૉયફ્રેન્ડ પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે ડેટ પર ગયો હતો. હકીકતમાં આ છોકરી પોતાના 23 અન્ય મિત્રોને સાથે લઈને ડેટ પર આવી હતી અને એમનું ખાવાનું બિલ લાખ સુધી પહોંચી ગયું હતું, જે પ્રેમી ચૂકવ્યા વગર ત્યાથી ભાગી ગયો હતો. આ એક બ્લાઈન્ડ ડેટ હતી. આ પહેલા બન્ને ક્યારે પણ મળ્યા નહોતા. ફક્ત ફોન અને સોશિયલ મીડિયા દ્વારા બન્નેની મુકાલાત થઈ હતી.

A man aged 29 from East China’s Zhejiang Province left dinner early as the woman he went on a blind date with brought 23 relatives and friends to “test his generosity,” leaving him with a bill of 19,800 yuan ($2,964), China News Week reported on Monday. https://t.co/atwwPZw6P6 pic.twitter.com/UhWeLcj5iZ