ઓળખી શકો છો કે આવી ડરામણી આંખો કયા જાનવરની છે?

સોશિયલ મીડિયા પર વાઈલ્ડ લાઈફ વીડિયોઝ ઘણા પસંદ કરવામાં આવે છે. હાલ કોરોના વાઈરસે આખા વિશ્વમાં આતંક ફેલાવી રાખ્યો છે અને એનાથી બચવા સરકારે લૉકડાઉનની જાહેરાત કરી છે. કોરોના વાઈરસના લીધે લોકોનો હાલ બેહાલ થઈ ગયો છે અને લોકો પોતાના ઘરમાં બંધ છે. પણ લૉકડાઉનમાં પ્રાણીઓના ક્વીઝ સોશિયલ મીડિયા પર ઘણા છવાયા છે અને એના પર લોકોની જુદી-જુદી પ્રતિક્રિયા પણ દેખાઈ રહી છે અને લૉકડાઉનમાં સમય પસાર કરવા માટે લોકો ક્વીઝને સોલ્વ પણ કરી રહ્યા છે.

હાલ સોશિયલ મીડિયા પર એક વિચિત્ર ફોટો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે. આ ફોટોમાં બે ડરામણી શિકારી આંખો દેખાય રહી છે. પરંતુ આ આંખ કયા જાનવરની છે આ વાતનો ખુલાસો થયો નથી. આ વાઈરલ ફોટોને જોઈને તમે પણ અનુમાન લગાવી શકો છો કે આ કયા જાનવરનો ફોટો છે?

So dear friends,



Can you identify what is this in photo ??? 😊



You must appreciate that #Nature is the finest, biggest and most versatile artist.



Nature nurtures! pic.twitter.com/0JgFiLhfQU