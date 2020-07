આંખના સામે છે તો પણ તમે શોધી નહીં શકો આ તસવીરમાં છૂપાયેલી ગરોળીને

સોશિયલ મીડિયા પર વાઈલ્ડ લાઈફ ફોટોઝ અને વીડિયોઝ ઘણા વાઈરલ થતા જોવા મળી રહ્યા છે અને એ લોકોને પસંદ પણ આવે છે. હાલ કોરોના વાઈરસે આખા વિશ્વમાં આતંક ફેલાવી રાખ્યો છે અને એનાથી બચવા સરકારે લૉકડાઉનની જાહેરાત કરી છે. કોરોના વાઈરસના લીધે લોકોનો હાલ બેહાલ થઈ ગયો છે અને આવો જ હાલ પ્રાણીઓનો પણ જોવા મળી રહ્યો છે. રસ્તો સૂમસામ હોવાથી તેઓ પણ રસ્તા પર ભૂખ્યા અને તરસ્યા ભટકી રહ્યા છે અને ખાવા માટે શિકારની શોધમાં નીકળી પડ્યા છે.

હાલ સોશિયલ મીડિયા પર એક તસવીર વાઈરલ થઈ રહી છે, જે જોઈને તમે કન્ફ્યૂઝ થઈ જશો. તમને કઈ દેખાઈ રહ્યું છે આ તસવીરમાં? ધ્યાનથી જુઓ. હકીકતમાં આ લાકડીઓના વચ્ચે એક ગરોળી છૂપાયેલી છે. શું તમને દેખાઈ રહી છે અને જો તમે ધ્યાનથી જોશો તો તમને દેખાઈ જશે.

Lizards, like this tree lizard, have incredible camo! But sometimes predators still see them. Its important that lizard habitats have crevices and vegetation that lizards can seek shelter in. Can you #FindThatLizard? Solution @ 9pm PT. Post guesses with #FoundThatLizard 🦎 pic.twitter.com/XgMlt7iWiE