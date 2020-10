ચોખાના 4042 દાણા પર ભગવદ્ ગીતા લખી છે હૈદરાબાદની આ કલાકારે

હૈદરાબાદમાં રહેતી રામગિરિ સ્વરિકા નામની માઇક્રો આર્ટિસ્ટે ૧૫૦ કલાક મહેનત કરીને ચોખાના ૪૦૪૨ દાણા પર ભગવદ્ગીતાનું લેખન કર્યું છે.

Telangana: A law student & a micro artist in Hyderabad has written 'Bhagavad Gita' on 4,042 rice grains.



Ramagiri Swarika, artist says, "It took me 150 hrs to complete this. I've created over 2,000 micro artworks. I also do milk art, paper carving, drawing on sesame seeds etc." pic.twitter.com/KYYVRVsDks