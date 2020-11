ન્યુ ઝીલૅન્ડના આ સંસદસભ્યએ સંસ્કૃતમાં શપથ લીધી, જાણો કેમ?

તાજેતરમાં ન્યુ ઝીલૅન્ડમાં નવા ચૂંટાયેલા સંસદસભ્ય ડૉ.ગૌરવ શર્માનો વીડિયો સોશ્યલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થયો છે. ભારતના હિમાચલ પ્રદેશના મૂળના ગૌરવ શર્માએ ન્યુ ઝીલૅન્ડમાં મેડિકલ ડિગ્રી મેળવી અને હાલમાં જ સંસદસભ્ય બન્યા છે.

ઈન્ડિયન એક્સપ્રેસમાં આવેલા અહેવાલ મુજબ, ડૉ.ગૌરવ શર્માએ શપથ ન્યુ ઝીલૅન્ડની સ્થાનિક ભાષા ટી રીઓ ઉપરાંત સંસ્કૃતમાં પણ લીધી હતી. ગૌરવ શર્માનો આ વીડિયો સોશ્યલ મીડિયામાં ખૂબ જ વાયરલ થયો હતો.

તેમણે કહ્યું કે, હુ જ્યારે ભારતમાં સ્કૂલમાં હતો ત્યારે સંસ્કૃત શીખતો હતો. સંસ્કૃત ભાષા 3500 વર્ષ જુની છે. મને કહેવામાં આવી રહ્યુ છે કે ભારતની બહાર સંસ્કૃતમાં શપથ લેનાર હુ ફક્ત બીજો વ્યક્તિ છું.

To be honest I did think of that, but then there was the question of doing it in Pahari (my first language) or Punjabi. Hard to keep everyone happy. Sanskrit made sense as it pays homage to all the Indian languages (including the many I can’t speak) https://t.co/q1A3eb27z3