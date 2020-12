કોરોનાના નવા રૂપનો ભય, યૂકેથી ભારત આવતી બધી ફ્લાઇટ્સ સસ્પેન્ડ

બ્રિટેનમાં કોરોના વાયરસનું નવું સ્વરૂપ સામે આવ્યા પછી ભારત સરકારે સાવધાનીના પગલા લીધા છે. યૂનાઇટેડ કિંગડમથી ભારત આવનારી બધી ફ્લાઇટ્સ 22 ડિસેમ્બરની રાતે 11.59 વાગ્યાથી લઈને 31 ડિસેમ્બરની રાતે 11.59 વાગ્યા સુધી સ્થગિત રહેશે. સરકારે આ પગલું યૂકેમાં નવા સ્ટ્રેન સામે આવતાં પરિસ્થિતિ જોઇને લીધું છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલયે આને લઈને એક ઉચ્ચસ્તરીય બેઠક બોલાવવામાં આવી હતી. જેના પછી યૂકેથી આવનારી ફ્લાઇટ્સ પર અસ્થાઇ રીતે પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય લીધો. દિલ્હી અને રાજસ્થાનના મુખ્યમંત્રીઓએ કેન્દ્રમાંથી આવો નિર્ણય લેવા કહ્યું હતું.

ઍરપૉર્ટ પર RT-PCR ટેસ્ટ અનિવાર્ય

સાવચેતીના પગલાં તરીકે, બધી ટ્રાન્ઝિટ ફ્લાઇટ્સમાં યૂકેથી આવનારા પ્રવાસીઓને ઍરપૉર્ટ પર અનિવાર્ય રૂપથી ટેસ્ટ કરાવવાનો રહેશે. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાયલે આ નિર્ણય કોવિડના નવા સ્ટ્રેનને ભારતમાં ફેલાવાથી અટકાવવામાં માટે લીધો છે. 22 ડિસેમ્બરની રાતે 11.59 વાગ્યાથી પહેલા ટેકઑફ કરી ચૂકેલી ફ્લાઇટ્સ કે તેનાથી પહેલા ટેકઑફ કરનારી ફ્લાઇટ્સથી યૂકે પેસેન્જર્સને ભારતમાં RT-PCR ટેસ્ટ કરાવવાનો રહેશે.

As a measure of abundant precaution, passengers arriving from UK in all transit flights (flights that have taken off or flights which are reaching India before 22nd Dec at 11.59 pm) should be subject to mandatory RT-PCR test on arrival at airports: Ministry of Civil Aviation https://t.co/Uf5yyrQinY