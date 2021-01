પશ્ચિમ બંગાળ: BJP અને TMC કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ, અનેક વાહનોમાં લગાવી આગ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે પશ્ચિમ બંગાળ (West Bengal)ના પ્રવાસે આવવાના છે. વડા પ્રધાનની મુલાકાતને લઈને રાજ્યમાં ચુસ્ત સુરક્ષા બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન, હાવડામાં ભાજપ અને ટીએમસી કાર્યકરો વચ્ચે ઘર્ષણ (Clash between BJP and TMC workers) થયાનું જાણવા મળ્યું છે. ભાજપે ટીએમસી પર હુમલો કરવાનો આરોપ લગાવ્યો છે.

તસવીર સૌજન્ય - ANI

ભાજપના સ્થાનિક નેતાનું કહેવું છે કે, 'આજે અમારા કાર્યકરો પર હુમલો કરવામાં આવ્યો છે. જો ટીએમસી આ પ્રકારનું રાજકારણ કરવા માંગે છે, તો તેઓને સમાન ભાષામાં જવાબ આપવામાં આવશે.'

West Bengal: Bharatiya Janata Party workers attacked allegedly by TMC workers in Howrah



BJP local leader says, "Our workers were attacked today. If TMC wants this kind of politics, then, an answer will be given to them in the same language". pic.twitter.com/rFPblRlIoi