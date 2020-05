વાંદરાઓ Covid-19નાં ટેસ્ટ સેમ્પલ લઇને ભાગી ગયા, જુઓ વીડિયો

ભારતમાં કંઇક અજુગતું ન બને એવું શક્ય જ નથી. ઉત્તરપ્રદેશનાં મરેઠમાં વાંદરાઓનાં એક ટોળાએ લેબ ટેક્નિશયન પર હુમલો કર્યો અને Covid-19નાં ત્રણ ટેસ્ટ સેમ્પલ ઝૂંટવીને ભાગી ગયા.

ટાઇમ્સ નાઉના એક રિપોર્ટ અનુસાર મેરઠમાં આ વાંદરાઓએ લેબ ટેક્નિશ્યન પર હુમલો કર્યો જ્યારે તે મેરઠ મેડિકલ કૉલેજનાં પ્રાંગણમાંથી ટેસ્ટ માટે ભેગા કરાયેલા સેમ્પલ લઇને જઇ રહ્યો હતો. આ સેમ્પલ પર ટેસ્ટ કરવાનું હજી બાકી હતું. જો કે ડૉક્ટર્સે દર્દીઓનાં ફ્રેશ સેમ્પલ લઇ લીધા અને હવે તેની પર જરૂરી ટેસ્ટ કરાશે. જો કે આ ઘટનાથી લોકમાં ભય અને હાસ્ય બંન્ને ફરી વળ્યા હતા.

In a shocking incident, a monkey snatched blood samples of Covid-19 patients being taken to the LLRM lab. Inquiry set up & the lab technician has been asked to give written explanation about why did he continue to make a video instead of asking for help.#Meerut #Coronavirus pic.twitter.com/N2bCeO2QA2