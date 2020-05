Covid-19નાં લક્ષણ જણાતા સંબિત પાત્રાને હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા

કોરોના વાઇરસનો કહેર અટકવાનું નામ નથી લેતો ત્યાં દિલ્હીથી સમાચાર મળ્યા છે કે સંબિત પાત્રા જે ભાજપાનાં રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા છે તેમનામાં Covid-19નાં લક્ષણો દેખાયા અને તેમને ગુરૂગ્રામની હૉસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા છે. સંબિત પાત્રા પોતે સર્જન છે અને ન્યુઝ ચેનલ્સમાં સામા વાળાને ચૂપ કરી દેવા માટે જાણીતા છે. સોશ્યલ મીડિયા પર સંબિત પાત્રના સ્વાસ્થ્ય વિષે સમાચાર આવતા ઘણાં લોકોએ તેમને ઝડપથી સાજા થઇ જવાની શુભેચ્છાઓ આપી છે તથા ભાજપાનાં ઘણા નેતાઓએ પણ ટ્વીટ કરી તે જલદી સાજા થાય તેવી પ્રાર્થના કરી છે.

get well soon sir we pray to god for your good health @sambitswaraj #SambitPatra pic.twitter.com/sHijhruHDL — Suraj Pandey (@suraj_pandeya) May 28, 2020

Prayers for my friend #SambitPatra @sambitswaraj to recover soon if reports are indeed true



Those making fun are serious low lives — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) May 28, 2020

BJP national spokesperson @sambitswaraj has been admitted to Medanta hospital in Gurgaon after having symptoms of Corona..

Get well soon, wishing you a speedy recovery 🙏 🙏#SambitPatra #COVID19 pic.twitter.com/bbV75AECmT — धर्मेंद्र नेभनानी,#AtmnirbharBharat,#ISupportCAA (@IamDharmenderN) May 28, 2020

સંબિત પાત્રા પોતે પણ સોશ્યલ મીડિયામાં પણ બહુ જ એક્ટિવ રહે છે.