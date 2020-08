Mumbai Rains: મુંબઈમાં આગામી ત્રણ દિવસ માટે ગ્રીન એલર્ટ

મુંબઈમાં સોમવારે મૂશળધાર વરસાદ પડ્યો હતો, આજે પણ વરસાદ ચાલુ જ છે. ઈન્ડિયા મેટ્રોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ (IMD)એ મંગળવાર, બુધવાર અને ગુરુવાર માટે શહેરમાં ગ્રીન એલર્ટ ઈશ્યૂ કરીને હળવોથી મધ્યમ વરસાદની આગાહી કરી છે. શુક્રવારે વરસાદ ફરી જોર પકડશે.

છેલ્લા 24 કલાકમાં સાંતાક્રૂઝમાં 44.7 એમએમ અને કોલાબામાં 16.2 એમએમ વરસાદ પડ્યો હતો. આઈએમડીના હિસાબે 2.5થી 15.5 એમએમ વરસાદ હળવો ગણાય છે, 15.6થી 64.4 એમએમ વરસાદ મધ્યમ અને 64.5 એમએમથી 115.5 એમએમ વરસાદને મૂશળધાર તરીકે વર્ગીકૃત કરવામાં આવે છે.આવનારા દિવસો અંગે પણ હોસાલીકરે આ ટ્વીટ કર્યું હતું.

આઈએમડીના મેટ્રોલોજીના ડેપ્યુટી-ડાયરેક્ટર કેએસ હોસાલીકરે કહ્યું કે, છેલ્લા 24 કલાકમાં મુંબઈ, થાણે અને નવી મુંબઈમાં 70-100 એમએમ વરસાદ થયો છે.

Mumbai, Thane and NM received 70-100 mm rainfall at many places in past 24 hrs. Dahisar, Nerul recd more than 120 mm (very heavy rainfall category).

Its cloudy and raining since morning with few intense spells in Mumbai.

Another wet day ahead Mumbai, Thane.

Keep watch pl. pic.twitter.com/RxLDUFSi1F