Mumbai Rains 2020: શહેરમાં ભારે વરસાદ, નવી મુંબઇ અને થાણેમાં આગામી 24 કલાક રહેશે તરબોળ

મુંબઇ શહેર, થાણે અને નવી મુંબઇમાં ગુરુવારે સવારથી જ ભારે વરસાદ શરૂ થયો હતો અને સાથે પવન પણ ફૂંકાયો અને વીજળી પણ થઇ હતી. જો કે ચોમાસું લગભગ આખા મહારાષ્ટ્ર અને મુંબઇ પર ફરી વળ્યું છે અને આસપાસનાં વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ દેખાઇ રહ્યો છે. ગુરૂવારે પડેલો ધોધમાર વરસાદ એ શહેર અને આસપાસનાં વિસ્તારો માટે રાહત આપનારો રહ્યો છે. મુંબઇ અને આસપાસનાં વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે તેમ વેધર એજન્સી સ્કાયમેટે કહ્યું છે.

#MumbaiRains |

Heavy rainfall witnessed in several parts of the city on Thursday morning.

Visuals from Dadar TT.



🎥 Suresh Kk#MumbaiRainsWithMidday pic.twitter.com/0YknOM1QR5 — Mid Day (@mid_day) June 18, 2020

ઇન્ડિયન મિટીરિયોલૉજિકલ ડિપાર્ટમેનેટ મુંબઇ માટે વેટ થર્સડે એટલે કે ભીંજાયેલો ગુરુવાર પ્રિડિક્ટ કર્યો હતો અને ભારે વરસાદ સાથે મુંબઇ ગુરુવારે પલળ્યું છે.

Mumbai rains today morning, 18th Jun.

Nowcast warning issued at 1145 Hrs IST dated 18/06/2020

Intense spells of Rainfall likely to occur at isolated places in the district of Mumbai during next 3 hours.

IMD



Video by friend Jitendra Solanki. pic.twitter.com/o8kn40ERnW — K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 18, 2020

IMDએ કરેલી આગાહી અનુસાર આગામી 24 કલાક વાતાવરણ વાદળીયું રહેશે અને હળવાથી ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાઓ છે. હવામાન ખાતાની સાન્તાક્રુઝ ઓબ્ઝર્વેટરી દ્વારા જણાવ્યા અનુસાર 32.6 ડિગ્રી સેલ્સિયસ મહત્તમ તાપમાન અને 27 ડિગ્રી ન્યુનતમ તાપમાન રહેશે. કોલાબા ઓબ્ઝર્વેટરી દ્વારા નોંધાયેલા મહત્તમ તાપમાન 31.1 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે તથા 26.8 ડિગ્રી સેલ્સિયસ લધુત્તમ તાપમાન રહ્યું છે.

18 Jun, Morning weather.

South konkan Ratnagiri, Sindudurg and Goa continued to remain cloudy with lightning and thunder reported by RTN early morning.

Satellite and radar images indicating intense cloud bands over these areas. Mumbai received light rains, and remained cloudy. pic.twitter.com/fE75C4iThL — K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) June 18, 2020

IMDનાં ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર કે એસ હોસલીકરે ટ્વીટ કર્યું હતું કે વીજળી અને ગાજવીજ સાથે વરસાદ થયો હોવાના રિપોર્ટ કોંકણ રિજનમાંથી મળ્યા છે જેમાં ગોઆ, મહારાષ્ટ્રનાં સિંધુદુર્ગ અને રત્નાગીરી સમાવિષ્ટ છે.

તેમણે કહ્યું કે મુંબઇમાં પણ હળવોથી મધ્યમ વરસાદ થયો છે અને વાદળીયું વાતાવરણ રહ્યું છે. સેટેલાઇટ અને રડાર ઇમેજિઝમાં કોંકણ પ્રદેશ પર ઘેરા વાદળો વર્તાયા છે.

સ્કાયમેટ વેધર અનુસાર ઉત્તર મધ્યે જે અરબી સમુદ્રની ઉત્તર પૂર્વિય તરફ જોડાય છે ત્યાં વંટોળાયાનું સર્ક્યુલેશન જોવા મળ્યું હતું અને કોંકણ પ્રદેશ, મહારાષ્ટ્રનાં હિસ્સાઓ અને ગોઆમાં આ કારણે ભારે વરસાદ થયો હતો.

આ પણ જુઓ ઃ Mumbai Rains: જ્યારે સોમવારે ભીંજાયું શહેર, “જાણે મોસમને પહેલો વરસાદ ઝીલ્યો રાજ”

IMDએ ગુરુવાર માટે રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું હતું અને તે ગોઆ માટે હતું કારણકે આ યુનિયન ટેરિટરીમાં ભારે વરસાદની પુરી શક્યતાઓ છે.

PTI અનુસાર ઉત્તર ભારતમાં પારો તો સામાન્ય મર્યાદામાં જ રહ્યો હતો અને રાજસ્થાન વગેરેમાં હીટવેવ જેવી સ્થિતિ છે અને IMDની આગાહી અનુસાર પાટનગરમાં અઠવાડિયામાં ચોમાસું બેસે તેવી શક્યતા છે.