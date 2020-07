Coronavirus Outbreak: શહેરમાં 144ની કલમ લાગુ, રાતે નવથી સવારના પાંચ સુધી કર્ફ્યુ

મહારાષ્ટ્રમાં કોરોનાવાયરસ કેસની સંખ્યામાં ભયજનક વૃદ્ધિ વચ્ચે મુંબઇના પોલીસ કમિશનર પ્રણય અશોકે બુધવારે તાત્કાલિક અસરથી સમગ્ર શહેરમાં કલમ 144 લાગુ કરી દીધી છે.

આ હુકમ 1 જુલાઈથી 15 જુલાઇની મધ રાત સુધી અમલમાં રહેશે, સિવાય કે પાછો ખેંચી લેવામાં નહીં આવે. મહારાષ્ટ્ર સરકારે આ લોકડાઉનને 31 જુલાઈ સુધી લંબાવી દીધું છે.આ હુકમ અનસાર શહેરમાં કોઇપણ સ્થળે એક અથવા વધુ વ્યક્તિઓની કોઈપણ હાજરી અથવા હિલચાલ પર પ્રતિબંધ છે અથવા અમુક શરતોને આધિન ધાર્મિક સ્થળો સહિત કોઈપણ જગ્યાએ કોઈપણ જગ્યાએ ભેગા થવા પર પણ પ્રતિબંધિત છે. રોગચાળાના ફેલાવાને પગલે આ નિર્ણય લેવાયો છે.

આ હુકમમાં લખ્યા અનુસાર,“જાહેર અથવા ખાનગી સ્થળોએ માણસો ભેગા થાય તો તેના દ્વારા કોવિડ -19 વાયરસ ફેલાવાની સંભાવના છે અને માણસોની સલામતી પર આ પ્રકારે લોકો ભેગાં થવાથી જોખમ ખડું થાય છે. ક્રિમિનલ પ્રોસિજર કોડ (સીઆરપીસી) ની કલમ 144 હેઠળ આ પ્રતિબંધિત ઓર્ડર પસાર કરવા માટે પૂરતા કારણો છે કે જેથી માનવ જીવનને કોઈ ખતરો ન આવે.” આ હુકમ પર નાયબ પોલીસ કમિશનર પ્રણય અશોક દ્વારા એક્ઝિક્યુટિવ મેજિસ્ટ્રેટ તરીકેની તેમની ક્ષમતા અંતર્ગત હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા છે.

