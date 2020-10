મુંબઈ મેટ્રો: 15ને બદલે કેમ 19 ઑક્ટોબરના શરૂ થશે, જાણો કારણ...

મહારાષ્ટ્ર સરકારે ‘મિશન બીગીન અગેન’ અંતર્ગત આવતી કાલથી વર્સોવા ઘઆટકોપર લાઈન-1ને ચાલુ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આ બાબતે પરિપત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ફક્ત મેટ્રો સત્તા દ્વારા અધિકૃત જાહેરાતની રાહ જોવાઈ રહી હતી, જોકે મુંબઈ મેટ્રોએ સોમવારથી શરૂ કરવાનો નિર્ણય લીધો છે.

ઉપરાંત વેસ્ટર્ન રેલવેએ 15 ઑક્ટોબરથી લોકલ ટ્રેનની 194 સર્વિસ વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે, જેમાં 10 એસી ટ્રેનનો સમાવેશ છે. આ 10માંથી આઠ ફાસ્ટ રૂટ પર હશે. ચાર ચર્ચગેટથી વિરાર અને ચાર વિરારથી ચર્ચગેટની સર્વિસ હશે. અન્ય બે સ્લો ટ્રેક પર (મહાલક્ષ્મીથી બોરિવલી, બોરિવલીથી ચર્ચગેટ) દોડશે. આમ 194 સર્વિસને ઉમેરતા રેલવેની કુલ લોકલ સર્વિસ 700 થઈ છે.

Mumbai Metro One is ready to resume its services again. Following all safety and hygiene measures, we’re ready to welcome our Metrokars back on Monday, Oct 19, 2020. Watch this space for more updates. #YourMetroSafeMetro #MetroSeChalonaMumbai pic.twitter.com/lxrIvlVVIl