મુંબઈ: બોરીવલી શૉપિંગ સેન્ટરમાં લાગી ભીષણ આગ, 14 ફાયરબ્રિગેડ ઘટનાસ્થળે

મુંબઈ સ્થિત બોરીવલી વેસ્ટમાં એક શોપિંગ સેન્ટરમાં શનિવારે એટલે આજે ભયંકર આગ લાગી ગઈ છે. આ પછી ફાયર કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચી આગને કાબૂમાં લેવાની કોશિશ શરૂ કરી હતી. મુંબઈના બોરીવલી વેસ્ટમાં એક શોપિંગ સેન્ટરમાં આજે સવારે આગ ભભૂકી ઉઠી હતી. 14 ફાયરબ્રિગેડની ગાડી અને પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી ગઈ છે.

આ અંગે હાજર ફાયર ઓફિસર પ્રભાત રાહંગડાલેએ જણાવ્યું કે આગ બિલ્ડિંગના બેઝમેન્ટમાં આગ લાગી છે. અમે આગને રોકવા માટે એક રોબો ગોઠવી દીધો છે. આગને કાબૂમાં લાવવા માટે 14 ફાયરબ્રિગેડની ગાડી અને 13 જમ્બો ટેન્કરનો ઉપયોગ કરવામાં આવી રહ્યો છે. કૉમ્પ્લેક્સના સુરક્ષા પ્રભારીએ એવો દાવો કર્યો છે કે શૉપિંગ કૉમ્પ્લેક્સની એક દુકાનમાં શૉર્ટ-સર્કિટના લીધે આગ લાગી હતી.

The fire flames have spread to the upper floors of the shopping centre. A fire robot has been deployed along with our team. In the next 2 hours, the fire might come under control: PS Rahangdale, Chief Fire Officer, Mumbai #Maharashtra pic.twitter.com/ZcDXbPGlW0