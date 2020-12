MDH મસાલાના મહાશય ધર્મપાલ ગુલાટી થઇ રહ્યા છે ટ્રેન્ડ, જુઓ કોણે કેવી રીતે યાદ કર્યા

જેમણે કોરોનાને પણ માત આપી હતી પણ હાર્ટ અટેક સામે 98ની વયે હારી ગયા તેવા મહાશય ધર્મપાલ ગુલાટીને ( Mahashay Dharmpal Gulati) આજે જુદી જુદી રીતે યાદ કરાઇ રહ્યા છે. MDH મસાલે સચ સચ આ જિંગલ સવારથી કોણજાણે કેટલા લોકોએ ગાયું હશે અને ગણગણ્યું હશે. 98 વર્ષે હ્રદય રોગના હુમલાથી ગુજરી ગયેલા ધર્મપાલ ગુલાટીને યાદ કરતા અનેક ટ્વીટ્સ લોકોએ આજે શૅર કર્યા છે. રાજનાથ સિંહથી માંડીને કેજરીવાલે તેમને શ્રધ્ધાંજલી આપી છે. વળી મિમ્સ બનાવનારાઓએ પણ આ ઘટનાનું મહત્વ સમજીને અને હંમેશા મસાલાની જાહેરાતમાં દેખાતા મહાશય ધર્મપાલની યાદમાં અનેક મિસ્સ પોસ્ટ કર્યા છે. જુઓ કેટલાક નમુના...

ધર્મપાલ ગુલાટીની પહેવહેલી નાનકડી દુકાનનો ફોટો પણ ટ્વિટર પર શૅર કરાયો છે.

Dharmpal Gulati ji, owner of MDH masala passed away at the age of 98. He was an Indian businessman, fondly called as Dadaji and Mahashayji. He was the owner and CEO of MDH (Mahshian Di Hatti Private Limited).#DharampalGulati pic.twitter.com/4IN5AF20df — Rohith. (@MSDstrikes) December 3, 2020

જુઓ મિમ્સમાં કેવી કેવી રીતે ધર્મપાલજીને યાદ કરાઇ રહ્યા છે.

પદ્મશ્રી સન્માન મેળવી ચૂકેલા ધર્મપાલ ગુલાટીની વિદાયથી તેમને કેન્દ્રમાં રાખીને મિમ્સ બનાવનારાઓને ય આઘાત પહોંચ્યો છે અને આજ તમામ મિસ્સ તેનો પુરાવો છે.