ગુડ ન્યૂઝઃ લોકલમાં પ્રવાસ કરવા મહારાષ્ટ્ર સરકારે મહિલાઓને આપી મંજૂરી

મુંબઈની લાઈફલાઈન ગણાતી લોકલ ટ્રેનમાં દરેક મહિલાઓને પ્રવાસ કરવાની મંજૂરી આજે મહારાષ્ટ્ર સરકારે આપી છે. મહિલાઓ નિયમિત પાસ/ટિકીટથી હવેથી લોકલમાં પ્રવાસ કરી શકશે.

સરકારે ઉમેર્યું કે, મહિલા પ્રવાસીઓ સબર્બન ટ્રેનમાં સવારે 11 વાગ્યાથી બપોરે ત્રણ વાગ્યા સુધી અને સાંજે સાત વાગ્યાથી લોકલ સર્વિસ ચાલુ રહે ત્યાં સુધી પ્રવાસ કરી શકશે.

BREAKING-- Maharashtra government opens Mumbai local trains for all lady commuters across on basis of regular tickets/pass. Railways to announce more details/dates etc. @mid_day @middaygujarati pic.twitter.com/Niz20niEM5

મહારાષ્ટ્ર સરકારની ડિઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એન્ડ રિલીફ એન્ડ રિહેબિલિટેશને રેલવેને વિનંતી કરી હતી કે લોકલની ફ્રિકવન્સી વધારવામાં આવે. આ બાબતનો નિર્ણય 17 ઑક્ટોબર પછી લેવાઈ શકે છે.

A @mid_day EXCLUSIVE-- Not immediately! Not possible immediately to allow all women from October 17. Will need to assess quantum of passengers, streamline movement and plan accordingly, reply railways. A sensible move. Here's the reply: pic.twitter.com/Hn0h7PsgPy