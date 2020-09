88 હજારના જીન્સમાં આખરે એવું છે શું?

ફેશનમાં રહેવા માટે લોકો બ્રાન્ડેડ કપડા પાછળ પાણીની જેમ ખર્ચ કરતા હોય છે. સ્થાનિક દુકાનમાં 500 રૂપિયામાં મળતી જીન્સ કોઈ બ્રાન્ડેડ શોરૂમમાં પાંચ હજાર રૂપિયામાં મળતી હોય છે. પરંતુ તાજેતરમાં Gucciએ એક જીન્સ લોન્ચ કર્યું છે જેની કિંમત સાંભળીને તમારુ મગજ કામ કરતું બંધ થઈ જશે.

નવા લોન્ચ કરેલા આ જીન્સની કિંમત 1200 ડૉલર એટલે કે 88 હજાર રૂપિયા છે. આ જીન્સની વિશિષ્ટતા એ છે કે ઘુંટણ સુધી ફેક ઘાસના દાગ લગાડવામાં આવ્યા છે, જેથી લુક રફ એન્ડ ટફ દેખાય. આ જીન્સ ઈટાલિયન ફેશન વીક વિંટર 2020નો પણ ભાગ હતી.

Gucci is gone mad with these grass stained jeans. £600 when I can do it for free in my garden????? pic.twitter.com/XWcJf36xbi

જીન્સની શરૂઆત 1200 ડૉલરથી થાય છે જ્યારે કંપનીની વેબસાઈટમાં 1400 ડૉલરમાં વેચાઈ રહી છે. વેબસાઈટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ જીન્સ ઈટલીમાં બન્યું છે. આ જીન્સ લાઈટ બ્લુ કલરમાં ધોયેલા કાર્બનિક ડેનિમ છે, જેના ઉપર ઘાસનો ડાગ લગાડવામાં આવ્યો છે.

How rich do you have to be that you hire someone else to make it look like you spend time outside? Gucci is now selling pairs of denim overalls for $1,400 . . . and the overalls come with grass stains. Yes, they're pre-stained. pic.twitter.com/u0aGa1N4dS