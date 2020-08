છોકરાએ સાઈકલની જીદ કરી તો પપ્પાએ કર્યો કંઈક આવો જુગાડ, જુઓ વીડિયો....

પંજાબ (Punjab)ના લુધિયાના (Ludhiana)માં એક પિતાએ ઘર બેઠા જ તેના છોકરા માટે સ્કૂટર જેવી દેખાતી સાઈકલનો જુગાડ કર્યો છે. આ સંબંધિત વીડિયો પણ ખૂબ વાઈરલ થઈ રહ્યો છે. કોરોનાને લીધે પિતા બાળકને નવી સાઈકલ અપાવી શકવાની સ્થિતિમાં ન હોવાથી ઘરે જ એક યુનિક સાઈકલ બનાવી છે.

પંજાબમાં લુધિયાનાનાં લખોવલ ગામમાં આઠમાં ધોરણમાં ભણતો હરમનજોતે પપ્પાની મદદથી સ્કૂટર જેવી દેખાતી સાઈકલ બનાવી છે. આ સાઈકલનો આગળનો લુક સ્કૂટર જેવો છે પણ ચાલે છે તે પેડલથી જ. વીડિયોમાં છોકરો પેડલ મારીને આ સ્કૂટર જેવી દેખાતી સાઈકલને ચલાવતા દેખાય છે. સામે ઉભેલી વ્યક્તિને એમ જ લાગે કે સ્કૂટર આવી રહ્યું છે.

