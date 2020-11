સુપ્રીમ કોર્ટની મજાક ઉડાવનાર કૉમેડિયન કૃણાલ કામરાનો માફી માંગવાનો ઈનકાર

કૉમેડિયન કુણાલ કામરાની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે કારણ કે અટૉર્ની જનરલ કેકે વેણુગોપાલે તેના વિરુદ્ધ અવમાન (કન્ટેમ્પટ)નો મુકદમો ચલાવવા માટે મંજૂરી આપી છે. કામરાએ રિપબ્લિક ટીવી એડિટર-ઈ-ચીફ અર્નબ ગોસ્વામીને સુપ્રિમ કોર્ટે જામિન આપતા અમૂક ટ્વીટ્સ કર્યા હતા.

No lawyers, No apology, No fine, No waste of space 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/B1U7dkVB1W

જોકે કૃણાલ કામરાએ માફી માગવાનો ઈનકાર કર્યો છે અને સુપ્રીમ કોર્ટ અને એટર્ની જનરલને ખુલ્લો પત્ર લખીને કહ્યુ છે કે, મેં જે પણ ટ્વિટ કર્યા હતા તે સુપ્રીમ કોર્ટની ભેદભાવભરી નીતિ માટે કર્યા હતા.હું નથી માફી માંગવાનો કે નથી વકીલ રાખવાનો. મને તો મારી વાત રજૂ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના જજ ઓડિયન્સ તરીકે મળવાના છે.મારો અભિપ્રાય બદલાયો નથી કારણકે બીજાની વ્યક્તિગત સ્વતંત્રતાના મામલામાં સુપ્રીમ કોર્ટનુ મૌન ટીકાપાત્ર છે.

કામરાએ ઉમેર્યું કે, હું મારા ટ્વિટ પાછા ખેંચવા માટે કે માફી માંગવાનો ઈરાદો ધરાવતો નથી.મને લાગે છે કે, હાલમાં નોટબંધી સાથે સંકળાયેલી પિટિશન, કલમ 370 રદ કરવા માટેની પિટિશન જેવા કેસ પર સુનાવણીની વધારે જરુર છે.સુપ્રીમ કોર્ટે મારા ટ્વિટ સામે હજી સુધી કોઈ પ્રતિક્રિયા આપી નથી તો મને લાગે છે કે, મારા નિવેદનને કોર્ટની અવમાનના ગણતા પહેલા સુપ્રીમ કોર્ટને પણ હસવુ આવશે.આ પહેલા મેં કહ્યુ હતુ કે, સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગાંધીજીની જગ્યાએ હરિશ સાલ્વેનો ફોટો લગાવાય પણ હવે એવુ પણ ઉમેરવા માંગુ છું કે, પંડિત નહેરુનો ફોટો હટાવી વકીલ મહેશ જેઠમલાનીનો ફોટો લગાવવામાં આવે.

COMPLAINT filed with the Attorney General of India. #KKVenugopal Sir please do take it forward.



Judiciary can not be mocked by anyone therefore "Contempt proceedings ought to be initiated" https://t.co/NgzuqMVKNZ