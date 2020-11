જમ્મુ-કાશ્મીરમાં હિઝબુલનો ચીફ કમાન્ડરનો ખાતમો

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં પોલીસ અને સીઆરપીએફ જવાનોએ શ્રીનગરમાં રંગરેથ વિસ્તારમાં અથડામણ દરમિયાન એક આતંકવાદીને ઠાર માર્યો હતો.

મરનાર આતંકવાદીની ઓળખ હિજબુલ મુઝાહિદીનના (Hijbul Mujahideen)ચીફ કમાન્ડર સેફુલ્લાહ તરીકે કરવામાં આવી હતી. સુરક્ષા દળોએ એક અન્ય આતંકવાદીને ઘટના સ્થળેથી દબોચી લીધો હતો.



કાશ્મીરના આઈજી વિજય કુમારે સમાચાર એજન્સી એએનઆઈ સાથે વાત કરતા જણાવ્યું હતું કે, ગત રાત્રે શ્રીનગરના એક ઘરમાં આતંકવાદીઓ હોવાની બાતમી મળી હતી. અમને ગઈરાત્રે આતંકવાદીઓ અંગે માહિતી મળી હતી અને ત્યારબાદથી ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યુ હતું. આ એન્કાઉન્ટર સુરક્ષા દળો માટે મોટી સફળતા છે.

We got info last night about a terrorist present at a house in Srinagar.Operation was launched & during encounter today, he was killed. We're 95% certain that he's Hizbul Mujahideen Chief Commander. One suspect arrested. It's a great achievement of our security forces: Kashmir IG pic.twitter.com/3E7DF9ErX2