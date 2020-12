પત્રકાર સલિલ ત્રિપાઠીનું ટ્વિટર એકાઉન્ટ મોડી રાત્રે ફરી એક્ટિવ કરાયું

લેખક અને પત્રકાર સલિલ ત્રિપાઠીનું એકાઉન્ટ રવિવારે સસ્પેન્ડ કરાયું. બાબરી મસ્જિદ ધ્વંસની વાત કરતી કવિતાનું પઠન કરનારા સલિલ ત્રિપાઠીનો વીડિયો કવિ-લેખકે પોસ્ટ કર્યો હતો જેના પગલે આ તેમનું એકાઉન્ટ સસ્પેન્ડ કરી દેવાયું હતું. જો કે સોમવારે મોડી સાંજ સુધીમાં તેમનું એકાઉન્ટ રિસ્ટોર કરી દેવાયું હતું, ફરી એક્ટિવ કરાયું હતું.

એકાઉન્ટ રિસ્ટોર થયા પછી સલિલ ત્રિપાઠીએ આ પોસ્ટ મૂકી હતી..

Maybe I was right in invoking MacArthur earlier today on @BDUTT's show, when I quoted him as saying on leaving Corregidor: "I shall return."



It seems I have.



I will have more to say later. I appreciate all the support and love.