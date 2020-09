મુંબઈમાં આજે રાત્રે અને કાલે પણ મૂશળધાર વરસાદની આગાહી

ઈન્ડિયન મેટ્રોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટ ( IMD)એ આગાહી કરી છે કે આજે રાત્રે અને કાલે આખો દિવસ મુંબઈ, થાણે, રાયગઢ, પુણે, સતારા અને સિંધુદુર્ગ તેમ જ ગોવાના આસપાસના વિસ્તારમાં મૂશળધાર વરસાદ પડશે.

As per IMD GFS & other models, today S konkan, Goa likely to recv hvy to very hvy with isol extremely hvy rains.Mumbai,Thane isol hvy & TS.

Tomorrow Mumbai Thane hvy to very hvy.Ghat area of Raigad,Pune, Satara,Klp & Rtn,Sindudurg could hvy to very hvy with isol extremely hvy.

TC

આઈએમડીના ડેપ્યુટી ડિરેક્ટર જનરલ (મુંબઈ) કે એસ હોસાલિકરે કહ્યું કે, કોકણ અને મધ્ય મહારાષ્ટ્રમાં સક્રિય મોનસૂનની પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ છે. જ્યારે પાલધર, મુંબઈ, થાણે, રાયગઢ, નાશિક, પુણે અહમદનગર, જળગાવ, ધુળે, સતારા, સાંગલી, સોલાપુર, બિડ, ઔરંગાબાદમાં આજે મૂશળધાર વરસાદ પડશે.

Palghar, Mumbai,Thane, Raigad, Nashik, Pune Ahmednagar, Jalgaon, Dhule, Satara, Sangli, Solapur, Beed, Aurangabad mod to intense TS next 3,4 hrs.

Take care

તેમણે સવારે કહ્યું હતું કે, મુંબઈ અને થાણેમાં વાદળિયુ વાતાવરણ રહેશે પરંતુ વરસાદ હજી પડ્યો ન હોવાથી આગામી સમયમાં મૂશળધાર વરસાદ પડી શકે છે.

S Konkan (Sindudurg), Goa dense clouds as seen frm Goa radar & satellite image & Intense spells could be for nxt 2,3 hrs.

Medium clouds seen ovr rest of state. Arabian sea off coast of Mah showing intense development.

Mumbai, Thane cloudy, but no rains so far. Mod to hvy possible pic.twitter.com/nS3L19ULOH — K S Hosalikar (@Hosalikar_KS) September 21, 2020

આજે સવારે આઈએમડીએ કહ્યું હતું કે, શહેર અને પરામાં વાદળિયુ વાતાવરણ છે. છુટાછુવાયા વિસ્તારમાં મૂશળધાર વરસાદ પડી શકે છે.