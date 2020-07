USએ ચીનને હ્યુસ્ટન ખાતે આવેલી પોતાની કોન્સુલેટ 72 કલાકમાં બંધ કરવા કહ્યું

સાવ જ માની ન શકાય તેવા અસાધારણ સંજોગોમાં બુધવારે યુએસએ (USA) દ્વારા ચીનને (China) ને હ્યુસ્ટન (Huston) ખાતે આવેલી તેમને કોન્સ્યુલેટને બંધ કરી દેવાનો આદેશ આપ્યા છે. આ આદેશ બાદ ચીની દૂતાવાસનાં કર્મચારીઓ અમુક દસ્તાવેજો સળગાવી રહ્યા હોય તેવું જોવા મળ્યું હતું. સ્વાભાવિક છે કે ચીન ભારે રોષે ભરાયો છે. વળી દસ્તાવેજો એ પણ ખાસ કરીને કોન્સ્યુલેટ-દૂતાવાસનાં ત્યારે જ બાળવામાં આવે છે જ્યારે યુદ્ધનો ડંકો વાગતો હોય. ઇતિહાસમાં છેલ્લે આ રીતે દસ્તાવેજો બીજા વિશ્વયુદ્ધ પહેલાં બાળવામાં આવ્યા હતા. આ એક ચેષ્ટા છે, જેશ્ચર છે જેનાથી જાણે એક દેશ બીજા દેશને એવું કહેવા માગે છે કે અમે કંઇ ચુપ નથી રહેવાનાં. અમેરિકાએ ચીન સાથે ચાલી રહેલા ભારે તણાવને લઈને હ્યુસ્ટનના કોન્સ્યુલેટ જનરલને બંધ કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. તેના માટે અમેરિકાએ ચીનને 72 કલાકનો સમય આપ્યો છે, આટલા ઓછા સમયમાં કોન્સ્યુલેટ જનરલને ખાલી કરવાના અમેરિકાના આદેશથી ચીનના વિદેશ મંત્રાલયમાં હોબાળો મચી ગયો હતો, ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે આ મુદ્દે આકરી પ્રતિક્રિયા આપી હતી. યુએસએનું કહેવું છે કે તેઓ યુએસએની સુરક્ષા માટે આ પગલું લઇ રહ્યા છે.

ચીનના વિદેશ મંત્રાલયે અમેરિકાના આ પગલાંની આકરી નિંદા કરી હતી અને જણાવ્યું છે કે અમેરિકાએ જો આ ખોટા નિર્ણયને પરત ન લીધો તો તે એક ન્યાયોચિત અને જરૂરી જવાબી કાર્યવાહી કરશે, તો બીજી તરફ, અમેરિકાના આધે બાદ ચીની ચીની દૂતાવાસમાં અરાજકતા ફેલાઇ હતી. ચીની કર્મચારીઓ ગુપ્ત દસ્તાવેજોને સળગાવતા પણ જોવા મળ્યા હતા. સંજોગો એટલા વણસ્યા હતા કે આગને જોઇને હ્યુસ્ટન ફાયર વિભાગનાં બંબાઓ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા.

#BREAKING: #Houston firefighters responding to reports of people burning papers and documents at the #Chinese consulate. The #US has asked #China to close this consulate in 72 hours! Why are they burning it? What are they hiding?#USA #CCP #CCPVirus #coronavirus #COVID19 #COVID pic.twitter.com/iPR636SDaQ