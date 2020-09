PM મોદીના 70મા જન્મદિવસે જર્મની, નેપાળ,રશિયા સહિત આ દેશથી આવી શુભેચ્છાઓ

વડાપ્રધાન (Prime Minister Narendra Modi) નરેન્દ્ર મોદીને તેમના 70મા (70th Birthday) જન્મદિવસના અવસરે દેશભરમાંથી તો શુભેચ્છાઓ આવી જ રહી છે સાથે જ વિદેશમાંથી પણ તેમની માટે ગ્રીટિંગ્સ આવી રહ્યા છે. જણાવવાનું કે વિશ્વના બધાં સુપરપાવર ભારત (India) સાથે સંબંધોમાં પ્રગતિ માટે વડાપ્રધાન (Prime Minister Narendra Modi) નરેન્દ્ર મોદીના વખાણ કરે છે. જર્મની (Germany) ફિનલેન્ડ, (Nepal) નેપાળ, (Russia) રશિયા, સ્પેન, કેન્યા સહિત કેટલાય દેશોએ વડાપ્રધાનને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ આપી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનો જન્મ 1950માં 17 સપ્ટેમ્બરના થયો હતો.

ભૂતાનમાં ઑસ્ટ્રેલિયન રાજનાયકે તસવીરો ટ્વીટ કરીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ આપી છે. તેમણે લખ્યું કે વર્ષ 2013માં થયેલી મુલાકાત થઈ હતી તે સમયે કોણ જાણતું હતું કે હું દેશના ભાવી વડાપ્રધાનને મળી રહ્યો છું.

Chancellor Angela Merkel wrote to PM @narendramodi, conveying greetings to him on his birthday. pic.twitter.com/2EKOIyVJrY — PMO India (@PMOIndia) September 17, 2020

જર્મનીની ચાન્સેલર એન્જેલા મર્કેલે પત્ર લખીને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને શુભેચ્છાઓ આપી હતી.

Warm greetings to Prime Minister Shri @narendramodi ji on the auspicious occasion of your birthday. I wish you good health and happiness.



We will continue working closely together to further strengthen relations between our two countries. — K P Sharma Oli (@kpsharmaoli) September 17, 2020

નેપાળના પ્રધાનમંત્રી કેપી શર્મા ઓલીએ પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્રમોદીને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ આપી છે અને ભારત સાથે મળીને કામ જાળવી રાખવા તેમજ દ્વિપક્ષીય સંબંધોને મજબૂત બનાવવા પ્રતિબદ્ધતા પણ દર્શાવી છે.

Vladimir Putin congratulated Prime Minister of India Narendra Modi on his 70th birthday https://t.co/l5vQOEYyxq — President of Russia (@KremlinRussia_E) September 17, 2020

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ બ્લાદીમિર પુતિને પણ વડાપ્રધાનને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓની સાથે તેમના સ્વાસ્થ્ય અને સફળતાની પણ કામના કરી છે. તેમણે લખ્યું છે કે, "મનથી જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ, હું તમારા સારા સ્વાસ્થ્ય, આનંદ અને સફળતાની કામના કરું છું."

PM @MarinSanna of Finland has extended birthday greetings to PM @narendramodi. pic.twitter.com/a7ELHEvZPh — PMO India (@PMOIndia) September 16, 2020

ફિનલેન્ડની પ્રધાનમંત્રી સના મરિને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના 70મા જન્મદિવસે શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે. સાથે જ તેમણે બન્ને દેશો વચ્ચેના દ્વિપક્ષીય સંબંધો મજબૂત કરવાની આશા પણ વ્યક્ત કરી છે. તેમણે પત્રમાં લખ્યું છે કે, "તમારા 70મા જન્મદિવસના આવસરે મારા તરફથી શુભેચ્છાઓ અને તમારા સારા સ્વાસ્થ્ય અને બહેતર ભવિષ્ય માટે પ્રાર્થના કરું છું."

Very best wishes to my friend @narendramodi on his 70th birthday. I hope to see you soon. — Boris Johnson (@BorisJohnson) September 17, 2020

યુનાઇટેડ કિંગડમના વડાપ્રધાન બોરિસ જૉનસને પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને તેમના 70મા જન્મદિવસે શુભેચ્છાઓ પાઠવી છે સાથે જ જલ્દી મળી શકવાની આશા પણ વ્યક્ત કરી છે.