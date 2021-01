Covid-19 Vaccine: દેશની મળી પહેલી કોરોના વૅક્સીન, આ છે શરતો...

કોરોના મહામારી વચ્ચે ભારતીયોને નવા વર્ષે સારા સમાચાર મળ્યા છે. સમાતાર એજન્સીના રાયટર પ્રમાણે કોરોના વેક્સીનને લઈને સબ્જેક્ટ એક્સપર્ટ કમિટીની બેઠકમાં ઑક્સફૉર્ડ એસ્ટ્રેજેનેકાની કોરોના વેક્સીન કોવિશીલ્ડને ઇમરજન્સી અપ્રૂવલ આપવા પર વિચાર કરવામાં આવ્યો છે. જેના પછી સીરમ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ દ્વારા બનાવવમાં આવતી કોવિશીલ્ડ વેક્સીનના આપાતકાલીન ઉપયોગને પરવાનગી આપવામાં આવી છે. જો કે, સરકારના શીર્ષ સૂત્રો પ્રમાણે સીરમ ઇન્સ્ટીટ્યૂટ ઑફ ઇન્ડિયા (SII)ની કોવિશીલ્ડ પેનલ પાસેથી પરવાનગી મળી ગઈ છે. પણ હજી આના પર અંતિમ નિર્ણય DCGI દ્વારા લેવામાં આવવાનો છે. આ નિર્ણય સાથે જ ભારતમાં વેક્સીનની શરૂઆત થઈ જશે.

કિંમતમાં છે સૌથી સસ્તી

સસ્તી હોવાને લીધે ઓક્સફોર્ડ વેક્સીન સરકારની સૌથી મોટી આશા છે. કંપનીનું કહેવું છે કે તે પોતાના ઘરેલુ બજાર પર ફોકસ આપશે. ત્યારબાદ તે દક્ષિણ એશિયાના દેશો તથા આફ્રિકાને એક્સપોર્ટ કરવામાં આવશે.

