Women Power: નેવીએ મહિલા પાઈલેટ્સનું પ્રથમ બેચ તૈયાર કર્યું

ભારતીય નૌકદળમાં પણ ‘વુમન પાવર’ જોવા મળશે કારણ કે પહેલીવાર ત્રણ મહિલા પાઈલેટ્સનું બેચ તૈયાર કર્યું છે. નેવીના ઈતિહાસમાં આ એક સ્વર્ણિમ પૃષ્ઠ છે.

Kerala: The first batch of Indian Navy’s women pilots operationalised for maritime missions on Dornier aircraft from Southern Naval Command in Kochi pic.twitter.com/JCxskUulKt

27 મા ડોર્નીયર ઓપરેશનલ ફ્લાઇંગ ટ્રેનિંગ DOFT કોર્સમાં ભાગ લેનારા છ પાઇલટોમાં ત્રણ મહિલા પાઇલોટ હતી. ગુરુવારે INS ગરુડમાં યોજાયેલા પાસિંગ આઉટ પ્રોગ્રામમાં સંપૂર્ણ સમુદ્રી પ્રહરી પાઇલટ તરીકે તેમણે તેમની સ્નાતકની ડિગ્રી મેળવી છે.

દક્ષિણી નૌસેના કમાન્ડના ચીફ સ્ટાફ અધિકારી રીઅર એડમિરલ એન્ટોની જ્યોર્જ આ કાર્યક્રમના મુખ્ય અતિથિ હતા. તેમણે જ આ પાઇલોટ્સને એવોર્ડ આપ્યો હતો જે હવે તમામ ઓપરેશનલ મિશન માટે ડોર્નીયર વિમાન ઉડાડવા માટે પૂરી રીતે તૈયાર છે.

#WATCH: Indian Navy's first batch of women pilots operationalized on Dornier Aircraft by the Southern Naval Command (SNC) at Kochi, Kerala.



The three women pilots were part of the six pilots of the 27th Dornier Operational Flying Training (DOFT) Course. pic.twitter.com/RolCSSieHC