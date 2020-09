આર્મીએ LACની નજીક T-90 અને T-72 ટેન્ક તહેનાત કરી

છેલ્લા પાંચ મહિનાથી લદ્દાખમાં ટેન્શન ચાલુ છે એવામાં આર્મીએ શિયાળાની સિઝનમાં પણ જવાબદારી સંભળવાની પુરતી તૈયારીઓ કરી લધી છે. સેનાએ પૂર્વી લદ્દાખમાં લાઈન ઓફ એકચ્યુઅલ કન્ટ્રોલ(LAC)ની પાસે આર્મડ રેજીમેન્ટની ટી-90 અને ટી-72 ટેન્કોને તહેનાત કરી છે.

ઉપરાંત બીએમપી-2 કોમ્બેટ વ્હીકલ પણ મોકલવામાં આવ્યા છે. આ યુદ્ધ ટેન્ક 14 હજાર 500 ફુટની ઉંચાઈ પરના ચુમાર-ડેમચોક એરિયામાં તહેનાત કરવામાં આવી છે.

#WATCH Indian Army deploys T-90 & T-72 tanks along with BMP-2 Infantry Combat Vehicles that can operate at temperatures up to minus 40 degree Celsius, near Line of Actual Control in Chumar-Demchok area in Eastern Ladakh.



Note: All visuals cleared by competent authority on ground pic.twitter.com/RiRBv4sMud