વાવાઝોડું ગતિ ભારતના પશ્ચિમ તરફ ફંટાઈ રહ્યું છે

ભારતીય હવામાન વિભાગે રવિવારે કહ્યું કે ખૂબ જ ગંભીર શ્રેણીનું ચક્રવાતી તોફાન દક્ષિણ પશ્ચિમ અરબ સાગરમાં પશ્ચિમ તરફ વધી રહ્યો છે. વિભાગે જણાવ્યું કે આના સોમાલિયા તટ પરથી 40 કિલોમીટર દૂર કેન્દ્રીત થવાની આશા છે. આને કારણે અરબ સાગરના દક્ષિણ પશ્ચિમ અને તેની સાથે જોડાયેલી બંગાળની ખાડીના દક્ષિણ પૂર્વ વિસ્તારમાં ઓછા દબાણનું ક્ષેત્ર બનશે. આ વાતની શક્યતા છે કે આ 12 કલાક દરમિયાન દક્ષિણ પષ્ચિમ બંગાળની ખાડીમાં નબળું પડી જશે.

આ પહેલા હવામાન વિભાગે ચક્રવાતી તોફાનના દક્ષિણ પશ્ચિમમાં વધનાની ભવિષ્યવાણી કરી હતી.વિભાગે કહ્યું હતું કે આને કારણે તામિલનાડુ, પોંડુચેરી અને કેરળમાં 24-26 નવેમ્બર વચ્ચે વરસાદ પડી શકે છે. આ સિવાય આંધ્ર પ્રદેશના દક્ષિણ તટ અને રાયલસીમામાં 25-27 નવેમ્બર દરમિયાન વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.

The well-marked low pressure over southwest Bay of Bengal is very likely to intensify further into a cyclonic storm during next 24 hrs & move towards Tamil Nadu-Puducherry coast. It's likely to cross between Karaikal & Mamallapuram by Nov 25 afternoon: S Balachandran, IMD Chennai pic.twitter.com/eWAqWSEJuo