માનવામાં નહીં આવે પણ આ જ છે હકીકત: આ દેડકાં મહિલાઓને આકર્ષવા બદલે છે રંગ

મધ્યપ્રદેશનો એક વીડિયો સોશ્યલ મીડિયા પર બહુ વાયરલ થયો છે. આ વીડિયો મધ્યપ્રદેશનાં નરસિંહપુર જિલ્લાના એક તળાવનો છે. જ્યાં દુર્લભ જાતિના સેંકડો દેડકા બહાર આવી રહ્યા છે. આ પીળા દેડકા જોઈને સહુ કોઈ ચોંકી ગયા છે પણ તેની હકીકત જાણી ને તમને પણ નવાઈ લાગશે.

ઈન્ડિયન ફોરેસ્ટ સર્વિસ (આઈએફએસ) અધિકારી પ્રવિણ સાવને વીડિયો સોશ્યલ મીડિયા પર પોસ્ટ કર્યો છે. પ્રવિણ કાસવાને લખ્યું છે કે, શું તમે પીળા દેડકાં જોયા છે? મધ્ય પ્રદેશના નરસિંહપુરમાં જોવા મળેલા આ પીળા દેડકા બુલ ફ્રોગ કહેવાય છે. તેઓ ચોમાસામાં મહિલાઓને આકર્ષવા રંગ બદલે છે.

Have you ever seen Yellow frogs. Also in this number. They are Indian #bullfrog seen at Narsighpur. They change to yellow during monsoon & for attracting the females. Just look how they are enjoying rains. @DDNewslive pic.twitter.com/Z3Z31CmP0b