તમે ક્યારેય જાંબલી રંગનું પપૈયું જોયું છે? ન જોયું હોય તો જોઈ લો તસવીરો

દુનિયામાં અનેક દુર્લભ વસ્તુઓ છે, જે આપણે ભાગ્યે જ જોઈ હોય. દુર્લભ અને ભાગ્યે જ જોયેલી વસ્તુઓની યાદીમાં જાંબલી રંગનું પપૈયું પણ સામેલ છે. તમે ક્યારેય જાંબુડિયા રંગનું પપૈયું ખાધું અથવા જોયું છે? આ વાતનો જવાબ બહુ ઓછા લોકો આપી શકશે. પણ આજે અમે તમને ફક્ત દક્ષિણ ઓસ્ટ્રેલિયા અને બ્રાઝિલમાં જ જોવા મળતાં દુર્લભ જાંબલી રંગના પપૈયા વિશે જણાવીશું.

તાજેતરમાં આઈએફએસ સુશાંત નંદાએ જાંબલી રંગના પપૈયાની કેટલીક તસવીરો ટ્વિટ કરી હતી. (જે બાદમાં ડિલીટ કરવામા આવી હતી.). તેમણે ટ્વીટમાં જણાવ્યું હતું કે, જાંબલી રંગનું પપૈયું શોધવું બહુ મુશ્કેલ છે. કારણકે તે પપૈયા અને દ્રાક્ષનું એક દુર્લભ મિશ્રણ છે. જે તમને ફક્ત દક્ષિણ ઓસ્ટ્રેલિયા અને બ્રાઝિલમાં જોવા મળે છે.

સુશાંત નંદાના ટ્વીટ પછી લોકો જુદી જુદી પ્રતિક્રયા આપી રહ્યાં છે. કેટલાંક યુર્ઝસનું કહેવું છે કે આ પ્રકારનું પપૈયું પહેલી વાર જોયું છે. ખબર નહીં સ્વાદમાં કેવું હશે.

Interesting, seeing it for the first time... wondering if the taste is similar to the regular ones. — Alka Singh (@missmetanoia6) August 11, 2020

એક યુર્ઝસે આ પ્રકારની માહિતી શૅર કરવા બદલ આભાર માન્યો હતો.

Very interesting. Thanks for sharing ☺️😊

Wonder why our Grape belt haven't experimented with this 😊 — @ulVaiद्य (@AttulV) August 11, 2020

તો મોટાભાગના લોકો આ પપૈયાને જોઈને આશ્ચર્યચકિત થયાં હતાં..

Interesting!

Never seen before sir😊want to taste it! — Anjali✨ (@Anjali37165137) August 11, 2020

જ્યારે કેટલાંક લોકોએ આ ન્યૂઝને ફૅક ગણાવ્યા હતાં.

I may be wrong but this looks fake.

This is the only reference I can find, which is clearly a joke account : https://t.co/Bed1IEFlMP — Dr. Arjun Srivathsa 🐾 (@arjun_srivathsa) August 11, 2020

તેમ છતાં આ જાંબલી રંગના પપૈયાએ લોકોમાં ઉત્સુકતા જગાડી છે.