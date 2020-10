બચેલા કાપડના માસ્ક બનાવે છે આ વ્યક્તિ,4 મહિનામાં મફત આપ્યા 6000 માસ્ક

કોરોનાકાળ (Corona Crisis)માં લોકો રોજીરોટી માટે પણ મોહતાજ બન્યા છે. લૉકડાઉન (Lockdown) દરમિયાન અનેક લોકોના કામકાજ ઠપ્પ થઈ ગયા છે. ઘણાં લોકોની નોકરી ગઈ, તો ઘણાં લોકો બેરોજગાર બની ઘરે બેઠા છે. એવામાં લોકોને પરિવારનો ખર્ચ ઉઠાવવા અને નાની નાની જરૂરિયાતોને પૂરી કરવા માટે અનેક મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. એવામાં ગુજરાતની એક વ્યક્તિએ પોતાની પત્ની સાથે મળીને લોકોની મદદ કરવાની નવી રીત શોધી લીધી છે. જ્યારથી કોરોનાવાયરસ ફેલાયું છે, ત્યારથી બધા માટે માસ્ક જરૂરી છે. પણ, કેટલાક લોકો તો એવા પણ છે, જે પૈસાની અછતને કારણે માસ્ક પણ ખરીદી શકતા નથી. એવામાં ગુજરાતના હનુમાનના આ માણસે લોકોને મફતમાં માસ્ક વહેંચવાનું કામ શરૂ કરી દીધું છે.

Gujarat: A person says he stitches & distributes face masks for free among the underprivileged in Surat. Hanuman says, "I collect leftover fabrics from the tailoring shops in the city, use them to make face masks & give it to the people who can't afford it." (07.10.2020) pic.twitter.com/PAJyz2sb85