WHOના ચીફે ધારાવીનું ઉદાહરણ આપીને કહ્યું: કોરોનાના સંક્રમણને નિયંત્રિત કરી શકાય છે

વિશ્વવમાં કોરોના વાયરસ (COVID-19)ના સંક્રમિતોની સંખ્યા એક કરોડને પાર થઈ ગઈ છે. ત્યારે યોગ્ય પગલાં લઈને સંક્રમણને નિયંત્રિત કરી શકાય છે તેમ વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઈઝેશન (WHO)એ જણાવ્યું છે. WHOના ચીફ ટેડ્રોસ એડનોમ ગેબ્રેયેસસનું કહેવું છે કે, કોરોના વાયરસને કાબુમાં લાવવો સંભવ છે. આ સમયે તેમણે ઈટાલી, સ્પેન, દક્ષિણ કોરિયા અને મુંબઈમાં આવેલ એશિયાની સૌથી મોટી ઝુપડપટ્ટી ધારાવીનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું.

WHOના ચીફ ટેડ્રોસ એડનોમ ગેબ્રેયેસસે કહ્યું હતું કે, કોરોના વાયરસ સંક્રમણને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. ઈટાલી, સ્પેન, દક્ષિણ કોરિયા અને ધારાવીમાં પરિસ્તિતિ બહુ ખરાબ હતી. પરંતુ ઝડપી કાર્યવાહીને લીધે સ્થિતિ હાલ કાબુમાં આવી છે. આ બાબત WHOએ ટ્વીટ કરીને પણ જણાવી હતી.

"In 🇻🇳🇰🇭🇹🇭🇳🇿🇮🇹🇪🇸 & 🇰🇷 & even in Dharavi, a densely packed area in Mumbai, a strong focus on community engagement & the basics of testing, tracing, isolating & treating all those that are sick is key to breaking the chains of transmission & suppressing the virus"-@DrTedros