કોરોનાથી બચવા લોકોએ કર્યો ગજબનો જુગાડ, જુઓ તસવીરો....

આખા વિશ્વમાં કોરોના વાયરસ (COVID-19)નો કહેર દિવસેને દિવસે વધી રહ્યો છે. દરમ્યાન લોકો બીજી બાજુ સોશ્યલ ડિસટન્સિંગનું પાલન કરી રહ્યાં છે. જર્મનીની એક રેસ્ટોરન્ટ 'કૅફે એન્ડ કોંડિટોરી રોથ'એ સોશ્યલ ડિસટન્સિંગનો એક જબરજસ્ત વિચિત્ર આઈડિયા અમલમાં મુક્યો છે જેની તસવીરો સોશ્યલ મિડિયા પર બહુ વાયરલ થઈ છે.

રેસ્ટોરન્ટે પોતાના ફેસબુક પેજ પર ફોટોસ પોસ્ટ કર્યા છે. જેમા રેસ્ટોરન્ટમાં બેઠેલા બધા જ લોકોએ સોશ્યલ ડિસટન્સિંગનું પાલન કરતા પોતાની હેટ પર 'સ્વિમિંગ પૂલ નૂડલ્સ' લગાડયા છે.

રવિવારે શેર કરવામાં આવેલી આ તસવીરને 1,400 કરત વધુ લોકોએ શેર કરી છે. તેમજ લોકોચદસાસઇચસચને સોશ્યલ ડિસટન્સ જાળવવા માટેનો આ જુગાડ પસંદ પણ આવ્યો છે.

આ પહેલા સ્કુલ જતી વખતે સોશ્યલ ડિસટન્સ મેઈન્ટેન થાય તે માટે બાળકો 'હેડ ગેયર' પહેરીને જતા હતા. કેટલાક બાળકો કાર્ડબોર્ડ હેટ પહેરીને સ્કુલે આવવાનું કહેવામાં આવ્યું હતું. આ તસવીરો પણ સોશ્યલ મિડિયા પર બહુ વાયરલ થઈ હતી.

First graders back to school in Hangzhou, with social distancing headgear



The long horizontal plumes on Song Dynasty toppers were supposedly to prevent officials from conspiring sotto voce with one another while at court—so social distancing was in fact their original function! pic.twitter.com/0AOKsWE1xH