ભારતે કડક શબ્દોમાં ચીનની આપી આ ચેતવણી...

ભારત-ચીનની વચ્ચે છેલ્લાં 7 મહિનાથી લદ્દાખમાં ચાલી રહેલા તણાવને ઓછો કરવા માટે આજે ચુશુલમાં કોર કમાન્ડર લેવલની આઠમી મીટિંગ થઈ હતી. ભારતે ચીનને ચેતવણી આપતા કહ્યું છે કે તેઓ લાઈન ઓફ કંટ્રોલ (LAC) પર કોઇપણ પ્રકારની છેડછાડને સહન કરશે નહીં. જો ચીને કોઇપણ પ્રકારના ખોટા પગલા લેશે તો ભારત પોતાની જમીનના રક્ષણ માટે કોઇપણ પગલાં ઉઠાવાથી સંકોચ કરશે નહીં.

Our posturing is unambiguous-status quo has to be restored & we'll not accept any shifting of LAC. A full-scale conflict with China is low on probability, but border confrontations & unprovoked tactical military acts spiralling into larger conflict can't be discounted: CDS Rawat pic.twitter.com/Jy8BcGaSkm