પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજીની તબિયત વધુ લથડી

દેશના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજી (Pranab Mukherjee)ની તબિયત વધુ લથડી હોવાના સમાચાર આવ્યા છે. આર્મી રિસર્ચ એન્ડ રેફરલ હૉસ્પિટલે એક મેડિકલ બુલેટિન જાહેર કરતાં જણાવ્યું છે કે, પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખર્જી છેલ્લા 17 દિવસથી હોસ્પિટલમાં દાખલ છે અને મગજની સર્જરી બાદ ગંભીર હાલતમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે.

પ્રણવ મુખરજીની તબિયત સતત લથડતી જાય છે. ડોકટરોના જણાવ્યા મુજબ, પ્રણવ મુખર્જી ડીપ કોમામાં ચાલ્યા ગયા છે અને તેઓ વેન્ટિલેટરના સપોર્ટ પર છે. તેઓ છેલ્લા 17 દિવસથી હૉસ્પિટલમાં દાખલ છે અને મગજની સર્જરી બાદ તેઓ હાલમાં ગંભીર હાલતમાંથી પસાર થઈ રહ્યાં છે.

Former President Pranab Mukherjee (in file pic) is under intensive care and is being treated for lung infection and renal dysfunction. He continues to be in deep coma and on ventilator support. He is haemodynamically stable: Army Hospital (R&R), Delhi Cantonment pic.twitter.com/oGpK0OAn9A