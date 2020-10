ફ્લિપકાર્ટના મતે નાગાલેન્ડ ભારતમાં નથી, જાણો કેમ...

કન્ફેડરેશન ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડર્સ (CAIT) ના રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી પ્રવિણ ખંડેલવાલે ફ્લિપકાર્ટ સામે દેશદ્રોહની કાર્યવાહી તાત્કાલિક શરૂ કરવા માંગ કરી છે. ફ્લિપકાર્ટે તેના સત્તાવાર ટ્વિટર હેન્ડલ પર નાગાલેન્ડને ભારતની બહારનો ભાગ ગણાવ્યો છે, જેના કારણે સોશિયલ મીડિયા પર ભારે હલચલ મચી છે.

Hello @Flipkart is this true ? If true then Don’t u know that Nagaland is not outside India ! Shocking really pic.twitter.com/fRgymptLKw

થોડા દિવસો પહેલા ફ્લિપકાર્ટે નાગાલેન્ડના ગ્રાહકના જવાબમાં જણાવ્યું હતું કે તે રાજ્યમાં ડિલિવરી કેમ નથી કરી રહ્યા. ફ્લિપકાર્ટના ઓફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલે ગ્રાહકને જવાબ આપતા કહ્યું, "આ માટે અમને માફ કરો. અમારી સાથે ખરીદી કરવામાં તમારી રુચિની અમે પ્રશંસા કરીએ છીએ. જોકે, અમે ભારતની બહાર સેવાઓ પ્રદાન કરતા નથી."

ફ્લિપકાર્ટનું આ ટ્વિટ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાંની સાથે જ ફ્લિપકાર્ટ ટીમે એક દિવસ પછી માફી માંગી લીધી.

ફ્લિપકાર્ટ વતી કહેવામાં આવ્યું હતું કે, 'અજાણતાં પહેલા થયેલી ભૂલ માટે અમને ખૂબ જ દુઃખ છે. અમે નાગાલેન્ડના ક્ષેત્રો સહિત દેશભરમાં સેવા સુનિશ્ચિત કરવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. અમે તમને જોડાવા અને હાલમાં ઉપલબ્ધ વિકલ્પો પ્રદાન કરવામાં ખુશ છીએ. "

Dear @Flipkart, please do visit the #Hornbill Festival in Nagaland to see for yourself that Nagaland is India. https://t.co/DWmcHLFaRH