બ્લાસ્ટ બાદ બિરુતમાં ફરી લાગી આગ, કાળા ધુમાડાંથી ઘેરાયું આકાશ

લેબનાનની રાજધાની બિરુતમાં બંદરગાબ પર આગની સાથે ઘુમાડો જોવા મળ્યો છે. અહીં એકાએક આગ લાગી ગયા પછી અગ્નિજ્વાળાઓ અને ધુમાડાને કારણે આકાશ કાળું ડિબાંગ થઈ ગયું છે. હાલ આગ લાગવાના કારણો વિશે માહિતી મળી શકી નથી.

ઘટનાની માહિતી તાજેતરમાં જ ન્યૂઝ એજન્સી એએનઆઇએ ટ્વીટ કરીને આપી છે.

A fire at Beirut port sent up a large column of black smoke into the sky over the Lebanese capital, a little more than a month since a massive blast devastated the port facilities and surrounding area: Reuters