PM મોદીને સર્વોચ્ચ અમેરિકન સન્માન, ટ્રમ્પે 'લીજન ઑફ મેરિટ'થી નવાજ્યા

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને સર્વોચ્ચ સન્માન 'લીજન ઑફ મેરિટ'થી નવાજ્યા. પીએમ મોદીને આ સન્માન ભારત-અમેરિકાની રણનૈતિક ભાગીદારી વધારવા અને ભારતને વૈશ્વિક શક્તિ રૂપે આગળ આવવા માટે આપવામાં આવ્યો છે. અમેરિકાના રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર રૉબર્ટ સી ઓબ્રાયને આની માહિતી આપી. અમેરિકામાં ભારતીય રાજદૂત તરનજીત સિંહ સંધૂએ વડાપ્રધાન મોદી તરફથી પદક સ્વીકાર કર્યો.

ઓબ્રાયને ટ્વીટ કરીને કહ્યું, "રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ભારતીય વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના પોતાના નેતૃત્વ દ્વારા અમેરિકા-ભારતની રણનૈતિક ભાગીદારી વધારવા માટે લીજન ઑફ મેરિટ પેશ કર્યું. અમેરિકામાં ભારતીય રાજદૂત તરનજીત સિંહ સંધૂએ પીએમ મોદી તરફછી પદકનો સ્વીકાર કર્યો." આ પહેલા ટ્રમ્પે ઑસ્ટ્રેલિયાના પ્રધાનમંત્રી સ્કૉટ મૉરિસન અને જાપાનના પૂર્વ પ્રધાનમંત્રી શિંજો આબેને પણ લીજન ઑફ મેરિટથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા.

પીએમ મોદીના નેતૃત્વને માન્યતા આપે છે પદક: વિદેશ મંત્રાલય

તો, વિદેશ મંત્રાલયે પીએમ મોદીને મળેલા અમેરિકન સન્માનને લઈને કહ્યું, આ પદક પીએમના નેતૃત્વ, વૈશ્વિક શક્તિ તરીકે ભારતના ઉદય માટે દ્રષ્ટિ અને તેમના દ્વારા ભારત-અમેરિકા રણનૈતિક ભાગીદારીની પ્રગતિ અને વૈશ્વિક શાંતિ અને સમૃદ્ધિને પ્રોત્સાહન આપવા માટે કરવામાં આવેલા યોગદાનને માન્યતા આપે છે.

